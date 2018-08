Christian e Sara Piffer, fratelli vincenti 

TRENTO. Christian e Sara Piffer sono fratelli vincenti. È stata festa grande, domenica, per la famiglia Piffer e per il Velo Sport Mezzocorona, che ha visto salire sul gradino più alto del podio due propri atleti, i due cembrani di Palù di Giovo allenati dal diesse e papà Lorenzo. Christian, esordiente del secondo anno, si è imposto a “La Marca In Bici” di San Vendemiano-Scomigo in una delle gare di cartello del calendario nazionale, a cui hanno preso parte anche atleti provenienti dal Belgio e dalla Serbia. Sara, che il mese scorso conquistò la medaglia di bronzo ai campionati italiani delle Terme di Comano, ha invece alzato le braccia al cielo sul traguardo del Trofeo Petrucci di Dossobuono di Villafranca.





Christian Piffer è riuscito a fare la differenza e si è concesso il lusso dell’arrivo in solitaria al termine dei 39 km di gara, coperti a una media di 35,321 km/h, con il veneto della Postumia 73 Giovanni Cuccarolo secondo a 6”. Nella stessa gara, ottavo assoluto e secondo tra i classe 2005 Thomas Capra del Veloce Club Borgo, con il suo compagno di squadra Nicolò Cuel ottavo.



A distanza di poco tempo, Sara ha regalato la seconda vittoria di giornata alla famiglia Piffer, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Dossobuono di Villafranca, nel Veronese, prima al termine dei 27,9 km del percorso davanti alla coppia del Club Ciclistico Este composta da Giulia Miotto e Francesca Pittalis.



Sempre a Dossobuono è arrivato un altro podio per i colori trentini, conquistato dall’allieva Elisa Tonelli. La portacolori del Team Femminile Trentino ha raggiunto assieme a un’altra atleta le quattro fuggitive che comandavano la corsa, per poi chiudere seconda alle spalle della sola emiliana Patuelli.



Un altro argento, di prestigio, è poi maturato al 18esimo Trofeo Città di Conegliano (Treviso), selettiva corsa per dilettanti di 162,5 km (media 40,101 km/h). A conquistarlo è stato il lagarino del Cycling Team Friuli Mattia Bais, secondo a 45” dal vincitore Rasmus Iversen (General Store Bottoli), con Davide Casarotto terzo a 2’35”. Quinto l’altro trentino Samuele Rivi (Viris Vigevano), a 4’15”.



Sempre tra gli Under 23, quarta piazza per Davide Adamo (ex Ciclistica Dro e Campana Imballaggi ora in forza alla General Store Bottoli) al 101esimo Circuito Guazzorese, in provincia di Alessandria, vinto da Joel Duranti (Petroli Firenze). Quinto il volanese della Iseo Rime Carnovali Samuele Zambelli. (l.f.)