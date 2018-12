«Un passo dal cielo» ritrova nel cast Terence Hill

VAL PUSTERIA. La prossima edizione di “Un passo dal cielo”, la quinta che Raiuno trasmetterà con le riprese già concluse in Alta Pusteria, vedrà il ritorno di Terence Hill, con un ruolo diverso. Nel 2016, dopo il successo delle prime stagioni della serie televisiva, Terence Hill aveva deciso di abbandonare la fiction e Daniele Liotti aveva preso il suo posto.

Ora Terence Hill, che per le prime stagioni di Un passo dal cielo aveva vestito i panni di Pietro Thiene, ha fatto ritorno in Pusteria, dove si è messo a confronto con un nuovo ruolo: vestirà i panni di un guardaboschi. D’altronde le dichiarazioni del produttore della serie Luca Bernabei hanno sempre fatto trapelare l’apertura a un ritorno da parte dell’attore.



















Quando ha sostituito Terence Hill, Liotti si era detto emozionato, sottolineando la responsabilità di sostituire un attore con una carriera importante alle spalle. Per quanto riguarda il cast della quinta stagione, è stata confermata la presenza dell’attrice Rocio Munoz, come quella di Enrico Ianniello nei panni del commissario Vincenzo Nappi.La messa in onda della quinta stagione di Un passo dal cielo è prevista per l’inizio del 2019. La serie televisiva è in fase di montaggio; le riprese sono state fatte nella zona di San Candido con la base sulle rive del lago di Braies, che proprio grazie alla serie televisiva ha avuto grande popolarità.