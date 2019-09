Trento, ruba in auto, arrestato e condannato

TRENTO. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Trento dai carabinieri perché sorpreso la scorsa notte in via Grazioli all'interno di un'auto dove era entrato dopo aver rotto un finestrino. Ad attirare i militari due persone che gesticolavano per richiamare la loro attenzione. L'individuo è stato bloccato

I carabinieri hanno successivamente verificato che l'uomo aveva anche forzato anche il baule del mezzo appropriandosi di attrezzature fotografiche professionali. Da qui l'arresto per furto aggravato e danneggiamento.

In tarda mattinata l'uomo è stato processato per direttissima e condannato alla pena di un anno e 6 di reclusione. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Spini di Gardolo.