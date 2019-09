TRENTO. Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (25 settembre) in un cantiere in via Falzolgher, a Trento.

L'uomo è rimasto schiacciato sotto un cancello. Sul posto vigili del fuoco e il personale medico.

L'operaio è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.