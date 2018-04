Droga, doppio arresto a Trento

TRENTO. Un altro risultato è stato messo a segno nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato nella città di Trento. La costante attività di controllo del territorio posta in essere dalla Questura ha portato all'arresto di due persone straniere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il pomeriggio, personale della Squadra Volante notava un cittadino nigeriano scavare nel terriccio al di sotto di alcune siepi presso il parco San Marco, luogo ove già da tempo si concentra l'attività della Polizia finalizzata allo sradicamento di fenomeni di degrado e microcriminalità. Notata l'attività sospetta, il soggetto veniva intercettato e sottoposto ad un controllo che portava al rinvenimento di 22 grammi di marijuana, confezionata in sei differenti involucri.

Nella stessa serata di ieri, verso le ore 21.20, in via Veneto, è stato arrestato un cittadino di nazionalità tunisina per la medesima fattispecie di reato. Questi, alla richiesta del personale della Squadra Volante di esibire un documento di identità, lasciava cadere a terra alcuni involucri e si dava alla fuga. Subito inseguito dagli operatori, veniva raggiunto e bloccato nonostante i ripetuti tentativi di divincolarsi. All'interno dei quattro involucri sequestrati veniva rinvenuta eroina per un peso complessivo di 138 grammi. Sono stati sequestrati anche 4.360 euro in contati, secondo la Polizia evidentemente provento dell'attività di spaccio.

I due cittadini extracomunitari sono stati condotti negli uffici della Questura per gli atti di rito e quindi posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa del processo con rito direttissimo da celebrare, per entrambi, nella mattina di lunedì.