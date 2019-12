Cinquemila sardine invadono piazza Duomo: "Trento non abbocca"

TRENTO. Al grido di «Trento non abbocca» oltre 3.000 sardine trentine si sono date appuntamento questo pomeriggio in piazza Duomo. Giovani e meno giovani, studenti e lavoratori, per la maggior parte muniti di sardine auto-costruite con i materiali più disparati.









































































































































Lorenzo Lanfranco, uno degli organizzatori e fondatore del gruppo Facebook trentino ha detto dal palco: «Questa piazza é una bellissima prova di partecipazione, che é uno dei nostri principi fondamentali. Poi c'é il rispetto, quello che troppo spesso vediamo essere assente in certa politica. Noi siamo contro l'odio e contro chi al dialogo contrappone violenza fisica e verbale. E qui, in qualche modo, stiamo facendo politica».

Alla manifestazione é intervenuto anche Claudio Bassetti, presidente di Cnca Trentino - Alto Adige, poi Serena Naim, ex lavoratrice dell'accoglienza e Achille Nicola Serra, dell'Asd Intrecciante. In tutti e tre gli interventi é stato ricordato il valore della solidarietà e dell'inclusione.

Emozione per l'esibizione del coro Bella Ciao, che ha coinvolto l'intera piazza.