Assalto al megadiscount, traffico in tilt

TRENTO. Un vero e proprio assalto, con via Brennero intasata di auto e rallentamenti proprio nell'ora di punta per l'afflusso dei pendolari diretti verso il centro.

Alle 8 puntuali i primi clienti sono entrati nella piu grande sede di hard discount del Trentino.

Ha aperto infatti i battenti la nuova sede della Lidl, che ha preso il posto del "fatiscente biglietto da visita" proposto per anni dal rudere dell'ex Frizzera.



























































































Il traffico per i parcheggi è stato regolato da vigilantes. Intervento anche della polizia locale. Verso nord si è formata una colonna che da corso Alpini interessava anche la rotatoria e il sovrappasso ferroviario, fino a via Brennero. Traffico anche verso la città: oltre una ventina i minuti necessari per percorrere il tratto dal Bren Center a piazza Centa. (c.l.).