Trento e Bolzano al top in Europa per longevità

TRENTO. È l'Italia il secondo Paese in Europa dove si vive di più, in media 83,4 anni. Trento e Bolzano, con rispettivamente un'aspettativa di vita di 84,3 e 84,1 anni, sono le due regioni italiane migliori, ai vertici anche in Ue.

È la fotografia scattata da Eurostat nel libro statistico annuale di Eurostat. È record italiano, poi, per quanto riguarda la longevità degli uomini, tradizionalmente più bassa rispetto a quella delle donne: ben 7 le regioni nostrane nella top ten delle regioni Ue sull'aspettativa di vita maschile. Medaglia d'oro di longevità in Europa si conferma la Spagna, con un'aspettativa di vita di 83,5 anni, oltre 8 anni in più rispetto a Bulgaria, Lettonia e Lituania, ferme sul fondo della graduatoria con 74,9 anni. L'aspettativa di vita media in Ue nel 2016 è stata di 81 anni.

Tra le regioni italiane, oltre a Trento e Bolzano, campionesse di longevità, oltre gli 84 anni, anche Umbria (84,1), Lombardia e Marche (84). Fanalino di coda invece la Campania (81,7). I dati Eurostat indicano che in Ue le donne vivono mediamente 83,6 anni, rispetto ai 78,2 anni degli uomini. Sette le regioni italiane tra le 10 regioni Ue dove gli uomini vivono di più. Insieme a la Comunidad de Madrid (82,2 anni), Londra Interna Ovest (82,1) e Londra Esterna Nord-Ovest (81,6), si posizionano infatti Umbria (81,8 anni), Toscana (81,7), Trento (81,6), Lombardia, Bolzano, Emilia-Romagna e Marche (81,5).

Guardando invece alle prime 10 regioni dell'Ue con il più alto livello di speranza di vita per le donne, sei regioni sono spagnole (la migliore è nuovamente la Comunidad de Madrid, con 87,8 anni), tre francesi (guidate dalla Corsica con 87,1 anni) e una italiana (Trento, 86,9 anni).