BOLZANO. Incidente inusuale, in serata, sulla corsia nord della Mebo, poco oltre il tunnel di Castel Firmiano.

Per cause in via di accertamento un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, che è piombato nell’area di servizio Q8, ha sfiorato un camion e si è schiantata contro un erogatore di carburante (foto Stol).