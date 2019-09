Sesto, escursionista salvato dall'elisoccorso dell'Aiut Alpin in volo notturno

SESTO. Nuovo intervento notturno dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites sulla Via degli Alpini, sopra Sesto. Un escursionista ha perso il sentiero ed è finito in una zona impervia, quindi è stato sorpreso dal buio nella zona di Buca di Fuori, a 2.400 metri di quota.

L'Aiut Alpin, grazie ai visori notturni, si è alzato in volo e ha tratto in salvo il turista in collaborazione con il soccorso alpino di Sesto. Un intervento simile era stato effettuato la scorsa settimana sempre sulla Via degli Alpini.