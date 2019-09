BOLZANO. Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, poco sopra l'abitato di Lana, tra la vegetazione. Lo riporta nella sua edizione odierna il quotidiano Dolomiten.

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, che, stando alle prime informazioni, non dovrebbe essere avvenuta per cause naturali.