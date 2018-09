Lilt, 60 anni al servizio della comunità

TRENTO. La sezione provinciale di Trento della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha celebrato oggi i primi sessant'anni di attività accanto alla comunità trentina con un evento al Teatro sociale a Trento. Il ricco programma dopo i saluti istituzionali ed interventi di esperti ha rallegrato i presenti con uno spettacolo musicale.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi per festeggiare questo importante traguardo, ha voluto ricordare quanto sia stata, e quanto sarà importante l'attività di Lilt per il Trentino e come essa porti avanti valori aggiunti quali un'attenzione particolare nei confronti di chi ha bisogno, un servizio di prevenzione continua e la garanzia di applicazione del rigore scientifico.













































Per sostenere l'attività dell'associazione la giunta provinciale delibererà, nella prossima seduta, un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione della nuova sede. Infine il presidente ha ricordato il valore del volontariato e quanto esso sia radicato nella comunità: il Trentino è infatti al vertice delle classifiche per ore dedicate ad aiutare il prossimo. Dal 1958 in Trentino la Lilt, attraverso i propri volontari, si occupa di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza, riabilitazione psico-fisica e contributi alla ricerca.

Al centro dell'attività non c'è solo l'aiuto degli ammalati oncologici e alle loro famiglie ma anche la tutela della salute dell'intera comunità. La giornata di oggi è stata appunto organizzata per ricordare quanto fatto in questi primi sessant'anni di presenza sul territorio trentino, si legge in una nota della Provincia.