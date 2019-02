"A Lavarone 24 migranti nigeriane ben inserite saranno allontanate"

TRENTO. «A Lavarone 24 migranti nigeriane, già vittime di attentati intimidatori e ben integrate nel tessuto sociale e economico dell'altopiano, saranno 'spostate' in luoghi non definiti, probabilmente a Trento». Lo rende noto Futura 2018.

«Ma non sono loro che si lamentano. Sono il sindaco di Lavarone, gli operatori, gli albergatori presso cui lavoravano le donne, a stigmatizzare questo incomprensibile trasferimento. Perché distruggere un esempio (ce ne sono tanti in Trentino) di buona integrazione che aveva dato prova di un vantaggio per tutti Di questo passo il Trentino andrà sempre più indietro, da ogni punto di vista», aggiunge Futura 2018 che esprime «la solidarietà alle donne migranti che non possono essere trattate come pacchi postali, come 'pezzi' senza anima, senza desideri, senza diritti».