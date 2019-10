Sinner avanti tutta ad Anversa e si regala Monfils

BOLZANO. Jannik Sinner centra per la terza volta in carriera un ottavo di finale di un torneo Atp 250. Il 18enne di Sesto Pusteria si è imposto ad Anversa sul polacco Kamil Majchrzak, numero 91 del ranking mondiale, in due set per 6-4, 6-2.

Domani, mercoledì 16 ottobre, Sinner troverà negli ottavi di finale un avversario complicatissimo. L’azzurrino Next Gen se la vedrà con la testa di serie numero 1 Gael Monfils. Il 33enne, che ha avuto un bye al primo turno, occupa attualmente la 13° posizione nella classifica mondiale ed è da ormai quasi 15 anni nell’élite del tennis mondiale.

Andreas Seppi, invece, è attualmente impegnato a Mosca, dove, all'esordio, nella giornata di ieri, ha battuto il cileno Cristian Garin, numero 5 del tabellone e 32 del mondo, dopo aver annullato due palle match nel secondo set, con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 7-6(4). Il 35enne di Caldaro, che oggi, in doppio, ha vinto il suo match di primo turno in coppia con Thomas Fabbiano, sarà in campo domani per il secondo impegno di singolare contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.