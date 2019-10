Prima vittoria di classe per l’esordiente Fabio Farina

TRENTO. Si è corso nello scorso weekend il Rally Due Valli, che ha visto al via tre piloti della Pintarally: Christian Toscana di nuovo a bordo della Super 1600, Maurizio Capuzzo sulla sua Opel Adam Racing Start e Fabio Farina, concluso il Progetto Giovani, sulla Peugeot 208. Tutti sul podio e, grazie ai loro risultati, la Pintarally conquista il terzo posto di Scuderia.



Di nuovo a bordo della Renault Clio Super 1600 troviamo Christian Toscana, navigato per la prima volta da Matteo Valerio. Sabato l’equipaggio guadagna la seconda posizione, che tiene per alcune prove, concludendo però alla fine con un terzo posto di classe e un 11esimo posto assoluto.



Gara di strategia invece per Maurizio Capuzzo, navigato da Alice Crivellente, impostata per portare a casa punti per il campionato ma senza esagerare troppo con i ritmi. L’equipaggio fa registrare ottimi tempi nelle prime prove. Sabato invece, sulla PS Roncà, un problema tecnico al display della vettura spezza il ritmo. Arrivo nella splendida cornice di Piazza Brà a Verona, dove l’equipaggio conclude con un primo posto di classe RS 1600 Plus e un primo posto anche di gruppo RS Plus. «Un doveroso grazie alla mia navigatrice locale Alice che si è ottimamente destreggiata negli imprevisti di questa gara – dice Capuzzo – alla Gigi Motorsport per la sempre affidabile Opel Adam ed alla scuderia Pintarally Motorsport per il supporto ed i consigli».



Prima vittoria di classe per Fabio Farina navigato da Luca Guglielmetti, che assieme hanno disputato quest’anno il Progetto Giovani. Primo anno nel mondo del rally per Fabio che conquista la sua prima vittoria di classe R2B e quella di Under 25 a bordo della fidata Peugeot 208 R2 del team GF Racing.



«È stato un rally pieno di emozioni e già dalla prima prova abbiamo trovato buon feeling con la vettura – dice Farina – Sono soddisfatto perché, oltre alla vittoria di classe e a quella di Under 25, stiamo cominciando a imparare tanto e a capire molte cose. Con l’aiuto del mio naviga Luca e di tutti quelli che mi stanno attorno, un passo alla volta sto riuscendo a fare piccoli scalini in avanti. Ringrazio poi la scuderia Pintarally per la grande opportunità che mi è stata data questo anno».