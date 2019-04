Mattia Debertolis vince in Coppa Italia

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOLOGNA). Il ritorno di Mattia Debertolis (Us Primiero) e la conferma di Elena Pezzati (Scom Mendrisio) in Val Serena, nella gara Middle valida di Coppa Italia. Sul podio donne anche l’altoatesina Christine Kirchlechner (Sc Merano) e Verena Troi (Terlano Orienteering). Tra i maschi argento a Tobia Pezzati e bronzo a Giacomo Zagonel (Us Primiero). In M20 si ripete Mattia Scopel (Fonzaso) davanti a Ilian Angeli (Folgore) e Luca Libardoni (Crea Rossa). Tra le ragazze Erica Ceresa (OriComo) ha la meglio su Alice Selem (Erebus Vicenza) e Anna Casagrande (Or. Pergine). Successo in M 18 per Francesco Mariani (Orsa Maggiore) e in W 18 per Vera Chiusole (SC Merano).