Letizia Paternoster cade e perde conoscenza a Berlino

BERLINO (GERMANIA). Brutta caduta per Letizia Paternoster, questo pomeriggio, durante la madison della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Berlino. In seguito alla caduta, la diciannovenne di Revò ha perso conoscenza per qualche attimo: subito soccorsa dai sanitari, dopo qualche minuto di comprensibile ansia, Letizia ha ripreso coscienza ed è poi stata trasportata in ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso.