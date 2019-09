Ledro, nei tornei Under 16 la doppietta del Trentino 

LEDRO. L’Under 16 sorride alle coppie del Trentino che, nella finale del campionato regionale 2019 disputato sabato sui campi di Besta al lago di Ledro, conquistano entrambi i titoli. Nel torneo femminile Maddalena Margoni e Martina Defranceschi hanno messo a segno un percorso netto. Cinque vittorie per la coppia del Solteri Volley allenata da Mario Margoni. In finale hanno superato la coppia altoatesina composta da Katharina Spiess e Hanna Weissensteiner per 2 a 0 (21-19, 21-13). Terzo posto per le ragazze del C9, Demasi-Celva, davanti alle compagne di società Asia e Ilenia Calza. Il torneo maschile ha visto protagoniste le coppie ai vertici del ranking regionale, che alla fase nazionale di Caorle avevano ottenuto ottimi piazzamenti. Il titolo è andato a Francesco Bernardis e Martin Coser. I due atleti della Trentino Volley hanno superato in finale la coppia Lagaris Volley formata da Christian e Mattia Zanettin. Finale terminata 2 a 0 per i vicecampioni nazionali (21-19, 21-17). Terzo posto per gli altoatesini Burgmann/Ladurner che, nella finale di consolazione, hanno superato Poletti/Braito 2 a 0.



Le coppie dell’Alto Adige si sono riscattate nella categoria Under 19, portando in finale 4 coppie su 8. Per il Trentino due terzi posti. Nel torneo femminile vincono Anika Bachmann e Nora Gasser con un netto 2 a 0 (21-13, 21-9) sulla coppia di Brunico Lea Weithaler e Eva Seeber. Terzo posto per le atlete del C9 Pallavolo Giorgia Celva e Alessandra Righi che hanno avuto la meglio sulle giovanissime Ilenia e Asia Calza. Il torneo maschile è stato molto equilibrato. Alla fine la vittoria è andata ad una delle coppie favorite: Theo Hanni e Peter Seeber hanno battuto in finale Michael Burgmann e Isaak Seeber con un netto 2 a 0 (21-15, 21-14). Terzo posto per i trentini They-Depalma, che hanno superato nella finale terzo posto gli altoatesini Gasser - Hofer.



CAMPIONATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL 2019 - LE CLASSIFICHE FINALI



UNDER 16 FEMMINILE: 1. Margoni Maddalena - Defranceschi Martina; 2. Spiess Katharina - Weissensteiner Hanna; 3. Demasi Alessia - Celva Giorgia; 4. Calza Asia - Calza Ilenia; 5. Chizzola Blanca - Brocchetti Evelyn; 6. Lestani Jasmin - Mairhofer Julia; 7. Luefter Ines - Schoepfer Maja; 8. Burgmann Anja - Burgmann Lea



UNDER 16 MASCHILE: 1. Coser Martin - Bernardis Francesco; 2. Zanettin Christian - Zanettin Mattia; 3. Burgmann Michael - Ladurner Felix; 4. Poletti Michele- Braito Autari; 5. Montermini Luca - Spagnolli Chourb Sam; 6 Verones Mattia - Brignac Davide; 7. Steger Diego Leonardo - Hintner Dennis; 8. Gruenberger Jonas - Bachmann David



UNDER 19 MASCHILE: 1. Seeber Peter - Hanni Theo; 2 Burgmann Michael - Seeber Isaak; 3. They Lorenzo - Depalma Niccolò Antonio; 4. Gasser Johannes - Hofer Tobias; 5. Rossi Simon - Tereziu Kristi; 6. Bernardis Francesco-Coser Martin; 7. Comper Federico - Mentasti; Edoardo; 8. Pizzini Francesco - Tonellotto Lorenzo



UNDER 19 FEMMINILE: 1. Bachmann Anika - Gasser Nora; 2. Weithaler Lea - Seeber Eva; 3. Celva Giorgia - Righi Alessandra; 4. Calza Ilenia - Calza Asia; 5. Ertl Joelle - Kritzinger Marion; 6. Alfarei Annika - Taschler Greta; 7. Maggipinto Sofia - Benedetti Giulia; 8. Laner Aurora - Mascotti Erica.