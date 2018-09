La Trentino Volley al Mondiale per club

TRENTO. Trentino Volley parteciperà al Mondiale per Club 2018 di pallavolo, in programma anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre, grazie ad una 'wild card' concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione internazionale, tenendo conto dei tanti e prestigiosi trascorsi del club gialloblù in questa competizione.

È stata la stessa Fivb ad ufficializzare a Trentino Volley la certezza della sua presenza fra i team che disputeranno l'annuale rassegna iridata.

Per l'ottava volta nella sua storia la squadra trentina parteciperà quindi a questa manifestazione che ha vinto quattro volte consecutivamente fra il 2009 ed il 2012 e in cui ha ottenuto anche due terzi posti (2013 e 2016).