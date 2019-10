Ice on Fire seconde a Shanghai

SHANGHAI (CINA). Uno strepitoso Matteo Rizzo ha vinto in Cina la gara maschile dello Shanghai Trophy 2019, torneo a invito andato in scena questo fine settimana e dedicato, oltre al pattinaggio di figura, al sincronizzato, allo short track e alla velocità. Il talento 21enne delle Fiamme Azzurre ha chiuso uno splendido programma libero con cui ha difeso il primo posto del libero trionfando davanti al russo Alexander Samarin, 2°, e al cinese Boyang Jin, 3°. Sesto posto invece al femminile per Roberta Rodeghiero (Aeronautica Militare) che ha terminato le sue performance con un punteggio finale di 127.85; quarti invece Ghilardi-Ambrosini (IceLab) tra le coppie di artistico con 154.49 punti. Nel sincronizzato, nella gara esclusivamente free skating e riservata alle prime cinque nazioni classificate agli scorsi Mondiali, le Ice on Fire (CPA Trento) hanno chiuso al 2° posto con 69.30 punti.