I giovani azzurri prendono la mira 

ROVERETO. I giovani arcieri azzurri cercano il centro. Da lunedì 14 a sabato 19 maggio al Pala Kosmos di località Baldresa a Rovereto va in scena l'European Youth Cup, una delle due kermesse internazionali di tiro con l'arco, valide per ottenere un posto o una wild card alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Alla manifestazione parteciperanno 246 atleti nelle categorie Cadetti e Juniores e nelle divisioni di arco olimpico e compound, in rappresentanza di 35 nazioni (record assoluto per una competizione europea). Se si aggiungono tecnici, dirigenti e volontari, saranno coinvolte circa 500 persone. Tra loro fornirà un prezioso contributo per la riuscita dell'evento anche un nutrito gruppo di studenti dell'istituto roveretano Don Milani, nell'ambito dell'Alternanza scuola – lavoro, andando a rimpolpare lo staff occupandosi di ogni aspetto logistico legato alla competizione.



Sul campo di tiro la Nazionale azzurra, allenata dal tecnico Mauro Berruto, si presenta al via della competizione. Nel compound Cadetti spiccano i nomi della roveretana Elisa Roner, fresca di argento mondiale ottenuto a Yankton in febbraio, e il compagno di squadra alla K-Kosmos e di Nazionale, Jesse Sut, campione del mondo indoor a squadre. Gli avversari più temibili per il friulano saranno il danese Simon Olsen e lo sloveno Stas Modic. Nell'arco olimpico la competizione sarà di livello leggermente meno alto in quanto la settimana prossima in Turchia si svolge la Coppa del Mondo e diverse nazionali hanno già cominciato a inserire giovani nelle loro squadre in prospettiva olimpica. La squadra azzurra Cadetti, composta da Federico Fabrizzi, Pierpaolo Masiero e Antonio Vozza, dovrebbe fare la voce grossa così come tra gli Junior Aiko Rolando e Federico Musolesi hanno l'opportunità di ben figurare.



Dopo le prove ufficiali e la cerimonia d'apertura di lunedì 14 alle ore 18, il via alle gare individuali sarà dato martedì 15. Le prime medaglie si assegnano mercoledì 16 con le sfide tra le squadre miste. Dopo un'altra giornata di gare eliminatorie individuali, venerdì 18 nuova sfida a squadre con le qualificazioni la mattina e le gare per le medaglie pomeriggio. Sabato 19 ultima giornata: dalle 9.30 le finali per le medaglie dell'arco compound, dalle 11.35 le finali dell'arco olimpico e a seguire la premiazione.



L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta online in streaming sul canale social della federazione YouArco che provvederà a fornire gli highlights di ogni giornata. Sabato è prevista anche una diretta sul sito Rai.tv e una differita di tutte le finali nei giorni seguenti. (pa.t.)



