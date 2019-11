Gross, Liberatore e Peterlini scaldano i motori a Zinal

TRENTO. È stata definita la formazione che prenderà parte sabato 23 novembre al primo slalom femminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista finlandese di Levi (prima manche alle ore 10.15, seconda alle 13.15). I posti a disposizione della squadra azzurra sono sei e verranno occupati dalla trentina Martina Peterlini, Irene Curtoni, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Roberta Midali e Anita Gulli, con la ventunenne piemontese del Centro Sportivo Esercito che ha vinto la selezione interna con Vivien Insam per l'ultimo posto disponibile.



Assieme alle donne, a Zinal (Svizzera) sono al lavoro gli slalomisti azzurri: Stefano Gross, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli, Federico Liberatore, Tommaso Sala, Manfred Mölgg, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Fabian Bacher si alleneranno sulle nevi del Canton Vallese fino a venerdì in compagnia dell’allenatore responsabile Jacques Theolier e del tecnico Stefano Costazza. Si tratta dell’ultima rifinitura per i nove in vista della gara sulla Black Levi di domenica 24 novembre, primo dei dodici appuntamenti di specialità della stagione. La prima manche è prevista alle ore 10,15, la seconda alle ore 13,15 con diretta tv su Rai Sport ed Eurosport.