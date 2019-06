Formula 1, è ancora un assolo Mercedes: in Francia vince Hamilton

LE CASTELLET. Il britannico Lewis Hamilton, al volante di una Mercedes, ha vinto il gran premio di Francia di F1, svoltosi sul circuito di Le Castellet. Al secondo posto l'altra Mercedes, quella del finlandese Valtteri Bottas. Per le "freccè d'argento" è la settima doppietta negli otto gran premi disputati finora quest'anno.

Il podio di oggi è stato completato dal ferrarista Charles Leclerc, al quarto posto la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, quinto Sebastian Vettel sull'altra Ferrari.































«Non è stata una gara semplice, proprio per nulla. Qualcosa può sempre capitare, è tutto al limite e devi far funzionare bene motore e carburante oltre a gestire le gomme. Ho cercato di non forzare troppo verso la fine per non usurare le gomme«. Così Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Vittoria per il pilota britannico della Mercedes che domina la gara di Le Castellet:

«È stato davvero un grande weekend. Queste sensazioni le ho provate tante volte ma è un qualcosa che non invecchia mai - ha commentato Hamilton nel post gara - Con il team stiamo creando delle pagine di storia e di questo ne sono fiero. Anche Bottas ha fatto un grande lavoro oggi«. Infine sul circuito francese: «Non è facile guidare qui perchè ci sono tante sconnessioni e questa pista presenta settori molto tecnici«.