European Youth Cup, Sut è in finale 

ROVERETO. Il vento soffia sulla mattina di gare dell’European Youth Cup e spinge Jesse Sut in finale. Lo Junior della K-Kosmos nell’arco compound ha superato tutti gli avversari con relativa tranquillità, tremando solo in semifinale, quando ha centrato il punteggio massimo per sconfiggere lo svizzero Andrea Vallaro. Sut nella finale di sabato incontrerà, a sorpresa, il danese Simon Olsen, capace di eliminare lo sloveno Stas Modic, primo nella sessione di qualifica martedì e forse il favorito della vigilia.



«È stata una mattinata più complicata del previsto – spiega Jesse – con molto più vento rispetto ai giorni scorsi. Gli scontri uno contro uno portano molta più tensione del normale, ma io sono partito a testa bassa, concentrato sull’obiettivo e tutto è andato bene fino alla gara di semifinale. Lì le cose sono peggiorate perché il vento non era costante e quindi era molto difficile gestire l'arco e mirare al meglio. Conosco benissimo il mio avversario, Olsen, è un atleta di tutto rispetto, è campione del mondo indoor, ha un tiro solido e anche mentalmente è un osso duro. Sarà una bella contesa».



Sarà invece scontro per il terzo posto quello che attende nei Cadetti Antonio Brunello, il quale purtroppo si è dovuto arrendere in semifinale (144-140) all’estone Robin Jaatma in grande spolvero sin dall’inizio della manifestazione. L’arciere baltico incontrerà in finale il danese Oliver Christiansen mentre all’azzurro Brunello toccherà lo svedese Marcus Arlefur Wällstedt.



Nessuna fortuna per gli atleti azzurri impegnati nell’arco olimpico, tutti eliminati nei primi turni di gara. Il titolo continentale Juniores se lo giocheranno il russo Sodnom Budaev, che conferma le impressioni di martedì con la prima posizione al termine della sessione di qualifica, e il danese Mikkel Berrig Rasmussen; il terzo posto lo occuperà uno tra Mykyta Kravchuk (Ucraina) e Hauke Martijn Kuhlmann (Germania). Pronostico rispettato anche nei Cadetti con i primi due della classifica provvisoria, il belga Senna Roos e il turco Efe Gürkan Maras, che si giocheranno la vittoria finale. La finalina di consolazione vedrà impegnati il belga Theo Carbonetti e l’olandese Damian Vaes.



Le qualificazioni di giovedì pomeriggio, che vedevano impegnata anche la roveretana Elisa Roner, sono state interrotte per il maltempo.