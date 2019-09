Dolomiti di Brenta Trail, una gara e doppio sold out

MOLVENO. Dopo solo 4 edizioni, Dolomiti di Brenta Trail, al via il 7 settembre a Molveno, si conferma uno degli eventi trail più amati, nelle Dolomiti e non solo: dopo il sold out della 45 km, con quasi due mesi di anticipo, arriva il tutto esaurito anche per la 65 km. Un risultato di grande soddisfazione per gli organizzatori e per il territorio, che si dimostra ancora una volta destinazione di eccellenza per il turismo sportivo. Anche quest’anno molti gli iscritti dall’estero: numerose le nazioni rappresentate, tra cui Brasile, Argentina, Sud Africa, Australia, Russia e quasi tutti i paesi Europei; il gruppo più folto è quello olandese, con 81 runner.

La quarta edizione si presenta con alcune importanti novità, tra cui il fatto che per la prima volta l’organizzazione fornirà, in collaborazione con SeTe Track, un tracker gps a tutti gli atleti: la sicurezza rimane uno dei tratti distintivi del Dolomiti di Brenta Trail e l’uso del gps contribuirà a controllare al meglio la posizione di tutti gli atleti. Grazie poi ai numerosi volontari, senza i quali l’evento non potrebbe esistere, sarà attuato un attento monitoraggio del percorso. Appuntamento quindi il 7 settembre di fronte al Lago di Molveno, dove gli oltre 700 atleti affronteranno una piccola grande avventura tra i meravigliosi paesaggi delle Dolomiti di Brenta, lungo un tracciato unico nel suo genere, che unisce gli storici rifugi Croz dell’Altissimo, Pedrotti, Brentei, Tuckett e Graffer, indimenticabili punti ristoro del Dolomiti di Brenta Trail. Un modo per “correre e percorrere” la storia dell’alpinismo del Brenta, toccare vette come cima Tosa e cima Grostè, paesaggi tanto unici quanto selvaggi, come non è facile trovarne nel cuore delle Dolomiti.

Tra i top runner alla linea di di partenza Christian Modena, Enzo Romeri, Georg Piazza, Luca Miori, Martina Valmassoi, Nicola Bassi, Ingrid Qualizza e molti altri forti atleti, che tenteranno di battere le 7h04’23” di Enzo Romieri, che l’anno scorso ha migliorato il precedente record di ben 25 minuti. È invece di 9h10’37” il record femminile, di Laura Besseghini. Per la 45 km i tempi di riferimento sono quelli di Federico Nicolini (4h40’09”) e di Martina Valmassoi (5h53’37”).

A fianco di Dolomiti Brenta Trail importanti partner come Trentino, Montura, WhySport, Dolomiti Paganella, Hoka One One, Calze GM, Melinda, Acqua Pejo, pastificio Felicetti, Dolomiti Fruits, Birrificio artigianale Mastro Rebuff e Trentigrana, tutti fondamentali, insieme all’aiuto dei tanti volontari.