Capra vicecampione italiano Allievi a Roma

ROMA. Domenica dedicata alle gare giovanili nel 9° Memorial Romano Scotti valido per l’assegnazione dei titoli tricolori di ciclocross.

Giornata ancora ricca di soddisfazioni per i colori trentini. A regalare il risultato più prestigioso per gli atleti regionali è stato Manuel Capra, l’allievo del secondo anno in forza alla Lagorai Bike di Telve. Il ragazzo di Carzano sapeva che sarebbe stata una gara difficile da interpretare, visti gli esiti quasi sempre in volata nelle precedenti categorie impegnate sul percorso ricavato all’interno dell’ippodromo capitolino. Non è stato così. Al primo giro subito un colpo di scena, uno dei favoriti Gabriele Torcianti rimane appiedato dalla rottura di catena. Ne approfitta il campione italiano uscente Davide De Pretto (Scuola Ciclismo Piovene Rocchette) che forza subito il ritmo portandosi dietro un drappello di tre corridori formati dal figlio d’arte Kevin Pezzo Rosola, dall’altro veneto Paolo Semenzato e proprio dal trentino Manuel Capra. Pezzo desiste e fa il buco che mette le ali a De Pretto. Manuel Capra riesce a superare quando il gap è già di una trentina di metri e si lancia all’inseguimento del veneto, rompendo la resistenza degli altri due colleghi. Il distacco è di 10” al termine della prima tornata. 11” alla fine del secondo e della terzo giro. L’ultima tornata è una cavalcata trionfale per De Pretto che bissa il titolo conquistato dodici mesi fa a Silvelle. Manuel Capra, autore di una prova ad inseguimento in solitaria, arriva secondo a 16” tra gli applausi e la soddisfazione del team. Alle sue spalle distanziati oltre i 30” dal vincitore arrivano nell’ordine Pezzo, Semenzato e Daniel Cassol, portacolori della Trentino Cross Giant SMP.

In tarda mattinata soddisfazioni anche dall’allieva nonesa Giada Borghesi (Team Lapierre Trentino Alè). La ragazza del team di Paolo Garniga è rimasta sempre nelle prime posizioni di una gara molto tattica con un drappello di quattro contendenti formato da Letizia Brufani (Lu Ciclone), Letizia Marzani (Merida Italia Team), Marta Zanga (KTM Protek Dama) e appunto Giada Borghesi. La Borghesi ci prova un paio di volte e transita in prima posizione al suono della campanella. Il finale è tirato e vede Letizia Brufani scappar via e regolare in volata Letizia Marzani. Alle loro spalle staccate di una decina di secondi arrivano nell’ordine Marta Zanga e Giada Borghesi, che per un soffio si deve accontentare della quarta piazza.