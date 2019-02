Bonazza settima, Giovannini 10° e Malfatti 13° in Norvegia

HAMAR (NORVEGIA). Prima giornata dedicata alle distanze più lunghe in programma ad Hamar, in Norvegia, dove ha preso il via la quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. Quattro gli azzurri della Nazionale italiana impegnati sul ghiaccio norvegese: al femminile, nei 3000 di Division B, bel settimo posto della trentina di Borgo Valsugana Noemi Bonazza (Fiamme Oro) che ha chiuso sul traguardo con il tempo di 4’13”669, personal best sulla distanza, mentre al maschile terzetto di atleti tricolori in Division A, il pinetano Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) e il perginese Michele Malfatti (S.C. Pergine), piazzatisi rispettivamente al decimo (6’25”498), all’11esimo (6’26”611) e al 13esimo posto (6’28”923).



Sabato e domenica spazio alle distanze più brevi – 500, 1000 e 1500 – che vedranno al via gli altri due pattinatori trentini della spedizione azzurra, vale a dire il valsuganotto di Novaledo David Bosa (Fiamme Oro) e il perginese Alessio Trentini (V.G. Pergine), in aggiunta a Noemi Bonazza, pronta a sfruttare le sue doti da sprinter.