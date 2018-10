Al Rally 2 Valli Tabarelli e Toscana sul podio 

trento. Al Rally 2 Valli, nel Veronese, Christian Toscana, a bordo di una Renault Clio Super 1600, conduce una gara convinta e redditizia che gli vale un terzo posto di classe S1600. «Sono contentissimo del nostro 2 Valli, la macchina preparata da Pr2 era stupenda. La vettura, fin dai primi chilometri, mi ha dato ottime sensazioni, siamo stati per tutta la gara vicino ai primi e ad ogni prova siamo riusciti ad migliorare il nostro feeling. Abbiamo portato a casa un buon risultato ma soprattutto mi sono divertito da matti. Speriamo di risalire presto su questa Clio super 1600, ringrazio gli sponsor per il supporto, il mio super navigatore Enrico Tessaro, tutta la Pr2 ed ovviamente la scuderia Pintarally per il supporto».



Daniele Tabarelli deve, fin dal venerdì, fronteggiare problemi meccanici al differenziale posteriore della sua Mitsubishi Lancer Evo IX R4 così come durante la prova spettacolo. Tuttavia, il suo team riesce a metterlo nelle condizioni di partire ugualmente il giorno successivo con il super rally, sia pure in ultima posizione, e a divertirsi e divertire il pubblico sulle numerose prove in programma. Tabarelli riesce a conclude la sua gara con un primo posto di classe ottenendo pure ben due quarti tempi assoluti sulle prove, lanciando così un segnale pesante sul risultato potenziale, il terzo gradino del podio assoluto, che avrebbe ottenuto in un contesto meno avverso, nonostante il gap tecnico dalle più evolute R5.



«Dopo varie titubanze abbiamo deciso di partire comunque – racconta Tabarelli – perché Max ci teneva ad esserci. Con Gloria, che ringrazio di cuore, abbiamo affrontato le ricognizioni in rapidità e ci siamo lanciati in questa avventura. La situazione ha preso una brutta piega già dal venerdì mattina, con un bullone del differenziale posteriore che si allentava, rompendo la carcassa. Abbiamo sostituito il differenziale posteriore, esaurendo il tempo utile per provare la vettura allo shakedown. I ragazzi di G. Car Sport si sono fatti in quattro per farci partire. È stata la gara più difficile della mia vita” – conclude Tabarelli – perché, oltre ai problemi tecnici, Max non aveva mai visto le prove e ha corso con note scritte da altri. Abbiamo rischiato, ma alla fine ci siamo divertiti e tanto. Grazie di cuore a G. Car.».



Allo slalom di Caldaro-Appiano tutti e quattro i piloti Pintarally in gara hanno visto il traguardo. Nicola Zucol, su Bmw M3 Compact chiude la gara conquistando un secondo posto di classe. Claudio Zucol con la sua Bmw 325 E30 prenota il gradino più alto del podio di classe così come Dennys Adami su Bmw M3 E36. Paolo Gilli su Citroen Saxo Gr. A conclude la giornata invece con un quinto posto di classe.