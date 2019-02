Fornace, scomparso a 66 anni Marco Stenico, imprenditore e storico sindaco

FORNACE. Aveva solo 66 anni Marco Stenico, sindaco di Fornace per quattro mandati, scomparso dopo una lunga malattia all’ospedale S. Chiara di Trento.

Insignito del titolo onorifico di cavaliere, Stenico era imprenditore del porfido, persona di grandi qualità, operosità, intelligenza politica e capacità amministrativa.

La notizia della sua scomparsa ha creato nella comunità grande cordoglio e ha condiviso la dolorosa perdita con la moglie Ivana, i figli Nicolò, e Mauro, attuale sindaco di Fornace.

Marco Stenico ha combattuto per un intero anno (dal 17 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019), dopo un arresto cardiaco che nel febbraio dello scorso anno lo condusse in coma per 43 giorni.

Dopo il risveglio dal coma, avvenuto miracolosamente contro ogni previsione medica il 2 aprile, Marco lottò per la riabilitazione delle ordinarie facoltà psicofisiche a Trento (S. Chiara), Rovereto (S. Maria del Carmine) e Pergine (Villa Rosa).

"Papà non si è mai lamentato per la malattia - ricorda il figlio Mauro - e sempre ha dispensato sorrisi a chiunque sia andato a trovarlo". Il funerale avrà luogo domani alle 15 a Fornace.