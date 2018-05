Vacanze estive in regione? Prezzi più alti che in Puglia

TRENTO. Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo medio a notte, per un gruppo di 4 persone, durante una settimana in alta stagione, in agosto, e una in bassa stagione, in settembre.

Si scopre che chi desidera trascorrere le ferie estive in Italia è bene che scelga con cura la destinazione, visto che i prezzi oscillano di molto.

Il sud Italia offre le mete più convenienti in alta stagione: il Molise è la regione più economica a 99€ a notte, segue la Basilicata a 103€ e l’Abruzzo a 109€.

Anche all’estremo sud ci sono ottime alternative; pernottare in una casa vacanza in Calabria ha un costo di 112€ per notte, mentre in Sicilia sui 122€.

Regioni esclusive. Iniziano a diventare più costose, invece, altre regioni del sud come la Puglia, a 135€ a notte, e la Campania, a 150€. La Sardegna, a 167€ a notte, la più esclusiva in estate, così come altre regioni amatissime, tra cui la Toscana, a 154€ a notte, e il Trentino Alto Adige, per gli amanti della montagna anche in agosto, a 155€.

Chi può aspettare fino a settembre, per le località più costose potrà usufruire di prezzi decisamente migliori. La Sardegna, ad esempio, arriva a costare sui 90€ a notte, facendo risparmiare i vacanzieri un 46%. Per gli amanti della montagna tutto l’anno, si può risparmiare anche in Friuli, a 79€ a notte, ben 45% in meno, e in Trentino Alto Adige, sui 90€, 35% in meno.

All'estero. Le mete più esclusive sia in alta, che in bassa stagione, sono il Regno Unito, la Spagna e la Grecia. Il Regno Unito arriva a costare 203€ in agosto e anche la Spagna supera i 180€ in media, a notte. In Croazia si scende a 128€ a notte. La meta meno costosa di tutte è, però, anche quest’anno l’Albania, che si aggira in media sui 53€.