Trento, uomo minaccia di far scoppiare una bombola

TRENTO. Allarme oggi pomeriggio in via Don Guetti, a Trento, dove un uomo ha minacciato di far esplodere una bombola del gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza.

L'area è stata messa in sicurezza facendo allontanare le persone residenti nelle vicinanze e bloccando il traffico. L'uomo è stato raggiunto e bloccato scongiurando rischi per la popolazione.