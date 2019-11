Trento, rapinato e aggredito con lo spray per 50 euro in via Gazzoletti

TRENTO. Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato dei 50 euro che aveva in mano e che dovevano servire per pagare una bolletta alle Poste di via Gazzoletti.

L’allarme rapina è scattato alle 13.30 di ieri pomeriggio e su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Trento, mentre l’aggredito è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non appaiono gravi.