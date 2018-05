Trento, da lunedì 21 lavori all'incrocio per Spini

TRENTO. Lunedì 21 maggio inizieranno i lavori per la sistemazione dell'incrocio tra via Alto Adige e la strada per Spini di Gardolo che avrà lo scopo di agevolare e fluidificare il traffico. Lo rende noto il Comune di Trento precisando che il costo dell'intervento ammonta a 75 mila euro.

La durata dei lavori prevista è di due mesi. Prevista la soppressione della fermata dell'autobus numero 17, situata a nord dell'incrocio Spini. Gli utenti potranno utilizzare la fermata «Alto Adige/SS n°12 bivio Meano.