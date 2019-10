TRENTO. Incendio di una macchina nel primo pomeriggio in via Venezia. L'auto proveniva da Trento in direzione Pergine, con a bordo una coppia di anziani.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il fuoco facesse ulteriori danni.

Disagi limitati per gli automobilisti provenienti da piazza Venezia e diretti verso la città.