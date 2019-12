Trento, ai cittadini la gestione del campo di calcio e del centro di aggregazione

TRENTO. Nei quartieri di Trento di Canova e Solteri sono stato siglati due nuovi patti di collaborazione con il Comune per rafforzare le esperienze di comunità già attive sul territorio.

A Canova un gruppo informale di cittadini e realtà del privato sociale (nella foto in alto) si prenderà cura del campetto comunale di calcio a cinque all'interno del giardino di Canova in via Paludi, facendosi carico delle aperture e chiusure del campo per garantire la fruibilità da parte della comunità.

Attivo poi il Centro Bilù, presso la sala circoscrizionale di via Pranzelores, punto di incontro e aggregazione culturale nato dall'iniziativa di un gruppo di cittadine volontarie nell'ambito del progetto ConFini Comuni.