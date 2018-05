Trento è sempre più la città degli alpini

TRENTO. Entra sempre più nel vivo la 91esima Adunata degli alpini in programma a Trento.

Archiviata la prima giornata ufficiale dell'evento, oggi, 12 maggio, sono previsti diversi appuntamenti in città.

Alle 12, allo stadio Briamasco, in programma il lancio dei paracadutisti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà celebrata in Duomo la messa in suffragio di tutti i Caduti concelebrata dall’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi e dall’Ordinario militare mons. Santo Marcianò.

A seguire, dalle 17.30, sfilata con Labaro Ana e vessillo di Trento lungo il seguente percorso: piazza Duomo, via Belenzani, angolo via Roma, via Manci, via Oss Mazzurana, Teatro Sociale.

Dalle 20.30 concerti di cori e fanfare.

Per entrare ancora di più nel clima Adunata, i nostri lettori, in edicola, riceveranno in omaggio assieme al giornale una bandiera tricolore.