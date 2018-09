TRENTO. Torna a Trento la 'Notte dei Ricercatori', evento programmato ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea europea. L'edizione 2018 si terrà venerdì 28 settembre al Muse e nel quartiere "Le Albere", a partire dalle ore 17. Sarà un'occasione per immergersi nel mondo della scienza, incontrare ricercatrici e ricercatori, scoprire come lavorano, porre loro delle domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni e spettacoli.

Ospite d'onore sarà Grammenos Mastrojeni, che da più di vent'anni concentra l'attenzione sui cambiamenti climatici del pianeta e le loro ripercussioni sulla stabilità sociale del mondo. Alle 22 terrà sulla terrazza del Muse Café un intervento su "La matrice di Gaia. Scienza, interdipendenza, e la sfida dello sviluppo sostenibile".

La Notte dei Ricercatori è organizzata da Fondazione Kessler, Fondazione Mach, Università di Trento e Muse - Museo delle Scienze, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con il patrocinio del Comune di Trento.