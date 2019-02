Segato il grande albero di piazza Lodron

TRENTO. E' stato segato stamane. Davanti agli occhi perplessi di alcuni passanti. Il grande albero di piazza Lodron, posto al centro del piccolo parco giochi, non c'è più e la sua assenza si nota già, eccome. Era maestoso, faceva ombra e compagnia, in una piazza che di verde ha ben poco.

Aveva problemi di stabilità - dicono i tecnici - e rischiava di cadere, ma - assicurano - sarà sostituito a breve. Tutti si augurano che accada presto. Per gli appassionati, si trattava di una "Paulonia", un albero originario della Cina e del Giappone in grado di raggiungere dimensioni massime di 15/20 metri di altezza, usato come pianta decorativa per la bellezza dei suoi fiori.