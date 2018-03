Schede ricontate, Segnana non andrà a Roma

TRENTO. Stefania Segnana della Lega è fuori, al suo posto entra Michaela Biancofiore. Due settimane dopo il voto, arriva il colpo di scena. Come nel resto d’Italia, anche in Trentino Alto Adige la commissione della Corte di appello ha effettuato il riconteggio delle schede elettorali. Sui voti assegnati ai listini proporzionali, sfuma il seggio finora attribuito ufficiosamente a Stefania Segnana (Lega), seconda degli eletto dopo l’assessore di Pinzolo Diego Binelli che nei giorni scorsi era a Milano con tutta la delegazione leghista ad incontrare Matteo Salvini.



Michaela Biancofiore era risultata fin qui eletta nel listino di Piacenza. In ogni caso l’ultima parola spetterà alla Corte di Cassazione. In base al più alto coefficiente elettorale il seggio emiliano di Forza Italia andrà al secondo della lista, l’industriale toscano della carta Maurizio Carrara.