Panizza si tira fuori: non mi candido. E Rossi si commuove

TRENTO. Franco Panizza non correrà alle prossime elezioni provinciali.

E mentre il segretario del Patt ha ufficializzato il proprio passo indietro, Ugo Rossi ha ammesso di essersi commosso: «Ha fatto tanto per il Patt e anche il sottoscritto gli deve qualcosa per quello che ha potuto realizzare in Provincia, in questi dieci anni al Governo» ha detto il presidente con la voce che si incrinava per l’emozione.

Lui, il protagonista dell’incontro, era invece il solito Panizza. Dall’eloquio simile ad un torrente di montagna, senza un filo di rancore o di parole meno che corrette nei confronti di nessuno.

«Tensioni? Ma quando mai: io avevo detto che non mi sarei presentato alle provinciali già all’indomani del 4 marzo. Poi è vero che ci sono state delle sollecitazioni, dai territori, dalle valli. Mi hanno detto “ripensaci” e l’ho fatto. Ed ho preso la decisione di aiutare il partito, come ho sempre fatto, ma senza candidarmi. Il percorso nazionale, quello di tornare a Roma, non era lo stesso di quello provinciale. Da qui la mia scelta».

Quanto alla lista elettorale, sarà Mauro Agosti il capolista con Michele Dallapiccola al numero 5. Walter Viola è verso il fondo, rispunta Eleonora Angelini.