Ora è definitivo: Segnana andrà a Roma

TRENTO. Stefania Segnana andrà in Parlamento: ora è definitivo. Dopo una girandola di emozioni per l'elezione, l'esclusione (temporanea) e la riammissione, l'esponente leghista ha ricevuto la conferma che è diventata onorevole.

Il seggio yo-yo, quello calabro, sembrava essere costato, a 10 giorni dalla sua elezione, il posto da onorevole a Stefania Segnana. Un seggio in Calabria appunto che era in principio di Forza Italia era stato poi, in seguito a riconteggi, assegnato alla destra di Fratelli d’Italia.

Forza Italia, con l’effetto Domino che aveva attraversato la Penisola, si era presa il quinto posto sul proporzionale che era stato assegnato a Segnana, alla Lega. Il Carroccio di Salvini si era visto assegnare in cambio un seggio in Friuli.

Ma il ricorso di Fratelli d’Italia è stato seguito dal controricorso dei berlusconiani. Sono state accolte le tesi azzurre e tutto è tornato come prima.