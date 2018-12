La grande ruota panoramica non parte: troppo poca la corrente elettrica

TRENTO. Rinviata l'attivazione della grande ruota panoramica di piazza Dante per carenza di enegia elettrica.

Ieri erano previsti i primi giri di prova per permettere alla commissione tecnica di valutare la corrispondenza alle norme. Invece mancava la corrente, nel senso che la potenza erogata dalla colonnina installata in piazza Dante concedeva i Kw sufficienti ad illuminare una casetta per caldarroste, non certo a far funzionare un mostro di 38 metri pesante 120 tonnellate.

Nonostante la lunga attesa, l’impasse non è stata superata prima delle tenebre, quindi si cercherà di ovviare oggi.

Il disguido tecnico non compromette il calendario dell’attrazione voluta fortemente dall’assessore Stanchina ed ottenuta, superando la concorrenza di Bolzano: “Non c’è stata alcuna gara a chi è più bravo – ha detto - solo che questa volta siamo arrivati prima ed il loro Consiglio comunale ha deciso di rinunciare. Per il futuro si potrebbe pensare di collaborare, con una sinergia fra Trento e Bolzano, inserendo mercatini e proposte in un unico tour”.

Ora il discorso si è spostato sulla durata della permanenza, che un regolamento comunale prevede non possa superare i 20 giorni nello stesso luogo. La ruota inizierà a girare il 7 dicembre e si andrà avanti fino a Santo Stefano; l’auspicio è di prolungare la permanenza in piazza Dante dal 26 dicembre al 6 gennaio. Se nemmeno questo fosse possibile e se i titolari confermeranno la loro disponibilità, la ruota verrà smontata il 27-28 e rimontata il 29-30 alle Albere-Muse, per la notte di San Silvestro, dove resterà per i 20 giorni successivi.