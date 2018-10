Il Gad porta il teatro trentino nei luoghi del terremoto

TRENTO. Grande soddisfazione per la storica compagnia teatrale “Gad città di Trento”: lo spettacolo “Oh…che bella guerra!”, già vincitore nella scorsa primavera del “Sipario d’Oro”, è stato selezionato per il prestigioso Festival Nazionale “Angelo Perugini” di Macerata, dove si esibirà domenica 7 ottobre.

La selezione ha coinvolto numerose compagnie di tutta Italia e solo 7 avranno il privilegio di calcare il palcoscenico dello storico teatro “Lauro Rossi” della cittadina marchigiana. Inoltre quest’anno, in occasione della 50ma edizione del Festival, gli spettacoli saranno proposti in anteprima nei cosiddetti “Luoghi del Cratere”, ossia i comuni più coinvolti dai fenomeni sismici che hanno recentemente colpito la regione delle Marche.

Un’iniziativa (denominata “Marche in vita”) tra le più lodevoli, che mira a coinvolgere e valorizzare un territorio duramente colpito dal terremoto e in cui gli spettacoli saranno spesso proposti in spazi solitamente non utilizzati per gli spettacoli teatrali. Insomma si cercherà di essere il più possibile vicini alla cittadinanza di questi luoghi sfortunati ed in particolare il “Gad” proporrà l’anteprima del suo spettacolo il 6 ottobre presso una tensostruttura di Camerino.