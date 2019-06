Furti alla Capanna Viote” e allo Chalet “Rocce Rosse”: denunciati due minorenni

TRENTO. Da tempo i carabinieri della Stazione di Vaneze Monte Bondone erano sulle tracce degli autori dei ripetuti furti notturni compiuti nei locali “Capanna Viote” e Chalet “Rocce Rosse”sul Monte Bondone, avvenuti in cinque occasioni tra i mesi di febbraio, aprile e maggio 2019.

La ricostruzione minuziosa della dinamica degli eventi è stata realizzata grazie ad un’ accurata attività di indagine messa in atto sul territorio che, supportata dalle testimonianze raccolte sui luoghi dei fatti, dal riscontro di dati sensibili e da una paziente analisi delle videocamere di sorveglianza, ha permesso di identificare i due presunti responsabili dei furti.

L’amara sorpresa è stata appurare la giovane età degli autori, provenienti entrambi dalla Val di Non. Le perquisizioni eseguite presso i domicili dei ragazzi hanno consentito di recuperare gran parte della refurtiva asportata da uno dei due esercizi, per il valore di 1.000 euro circa.

La restituzione della refurtiva è avvenuta negli uffici della Stazione di Vaneze, dove gli interessati hanno ringraziato i carabinieri, anche, per aver interrotto i “raid” a loro danno. I due minorenni sono stati denunciati e dovranno rispondere, in concorso, del reato di furto aggravato davanti al tribunale per i minorenni di Trento.