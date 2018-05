Finanza, oltre 1000 prodotti contraffatti sequestrati durante l'Adunata

TRENTO. Oltre un migliaio di prodotti contraffatti tra abbigliamento, compresi alcuni capi col logo degli alpini, e degli accessori sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Trento nei giorni dell'adunata nazionale, che si è conclusa ieri a Trento. Quattro i denunciati, con pene previste da sei mesi a tre anni e multe da 3.500 a 35.000 euro.

Quanto al commercio abusivo o irregolare, sono state 18 le segnalazioni per la violazione di vendita al pubblico in modo ambulante e cinque per senza autorizzazione o senza posteggio assegnato, con sanzioni totali per oltre 20.000 euro.

Le unità cinofile antidroga hanno sequestrato circa un etto di stupefacenti tra eroina, cocaina e marijuana, denunciando tre persone. Due borse e una patente di guida lasciati in giro sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.