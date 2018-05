Esce di strada con l'auto e il risultato dell'alcoltest è da record

TRENTO. Ieri mattina, 11 maggio, un cinquantenne è finito fuori strada con la sua macchina a Sopramonte.

Un incidente che non ha avuto conseguenze fisiche per il coinvolto che però è stato sottoposto al controllo con l’etilometro da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti. E il risultato è stato decisamente positivo: 4,39 grammi di alcol per litro di sangue alla prima misurazione, 4,3 alla seconda.

Secondo i parametri di riferimento in ambito sanitario, con quattro grammi di alcol per litro di sangue, si entra in coma etilico. Il limite di legge che fa scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza, è invece di 0,5.