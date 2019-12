Baselga del Bondone, pompiere e ballerino morto per malore a 29 anni

TRENTO. Un malore improvviso, inaspettato, si è portato via Stefano Tabarelli de Fatis, 29 anni, lasciando senza parole la piccola comunità di Baselga del Bondone, dove il giovane viveva con la famiglia.

Tutto è successo martedì mattina quando Stefano, macchinista ferroviario, si è alzato per andare a lavorare. Sono stati i famigliari i primi a soccorrerlo: al Santa Chiara è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma non si è più ripreso.

I famigliari, anche nel momento più difficile, hanno trovato la forza per dare continuità alla generosità di Stefano, acconsentendo alla donazione degli organi.

Stefano era anche vigile del fuoco volontario nel suo paese e ballava da una decina di anni nella scuola Gardadanze di Rovereto. Si allenava 4-5 volte a settimana per preparasi per gli spettacoli e le competizioni: aveva più volte conquistato il titolo regionale e si era ben piazzato in numerose occasioni anche nelle competizioni nazionali. La sua compagna di palcoscenico, Arianna, era anche la sua compagna di vita: la loro ultima esibizione poche settimane fa a Pescara.

Il funerale si terrà martedì 17 dicembre alle 14.30 a Baselga.