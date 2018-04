Adunata, tre zone a traffico limitato: ecco tutti i divieti

TRENTO. La Novantunesima adunata nazionale è un appuntamento importante, anche per i suoi valori simbolici, visto che coincide con il centenario della fine della Grande Guerra. Per la riuscita della manifestazione - scrive il Comune in una nota - "è necessaria la collaborazione di tutti, in primis dei residenti, che per tre giorni si troveranno a convivere con la cittadella degli Alpini e con un afflusso di visitatori del tutto eccezionale".

In questi giorni è in arrivo nelle case delle famiglie del centro storico e delle zone limitrofe una lettera in cui si illustrano nel dettaglio i divieti, le limitazioni al traffico, i permessi previsti per i giorni cruciali della manifestazione.

Già a partire dalla sera di mercoledì 9 maggio e fino alle ore 23 di domenica 13 maggio, è prevista una limitazione alla circolazione (transito e sosta) dei veicoli a partire dalla zona centrale della città, limitazione che sarà via via estesa ad un'area sempre più ampia, secondo un calendario e un regime restrittivo crescente. Le zone della città (vedi cartina) maggiormente interessate dall'evento sono così suddivise: Zona Rossa (chiusura a partire dalle ore 20 di mercoledì 9 maggio), Zona Arancio (chiusura a partire dalle ore 12 di venerdì 11 maggio), Zona Blu (chiusura a partire dalle ore 20 di sabato 12 maggio).

Come avviene la chiusura al traffico. In considerazione del gran numero di partecipanti alla manifestazione e per garantire la sicurezza, nelle diverse zone saranno adottate misure di chiusura totale o parziale al traffico che interesseranno anche i residenti, a seconda della Zona di appartenenza. Nel perimetro di delimitazione della Zona Rossa e della Zona Arancio saranno istituiti dei varchi, presidiati 24 ore su 24 da personale della Polizia Locale, per accedere ai quali si dovrà esibire l'apposita autorizzazione che verrà distribuita secondo il calendario sotto riportato. Alle famiglie residenti in Zona Rossa, in possesso di un permesso Ztl di sosta su suolo pubblico o privato, nonché ai capifamiglia residenti in piazza Dante, piazza S. Pellico, via Gazzoletti, via Vannetti (tra Gazzoletti e Romagnosi), via Petrarca (tra via Romagnosi e via Gazzoletti), via Torre Vanga (da via Pozzo a via Alfieri), via Torre Verde, Largo Pigarelli, piazza Fiera, via S. Giovanni Bosco, via Esterle, via del Travai (da via 24 Maggio a via S. Croce), via Borsieri, via G. Prati, verrà riservato uno spazio di sosta gratuito, assegnato d'ufficio, nei parcheggi Autosilo Buonconsiglio, via Petrarca 1; Duomo, via R. Sanseverino 19; Fiera, piazza Fiera; Centro Europa, via Segantini 7 o in eventuali altre strutture che venissero individuate.

Residenti in Zona Rossa. Dalle ore 8 di giovedì 10 maggio nessuna auto potrà sostare o transitare in zona rossa, che sarà già chiusa in entrata a partire dalle ore 20 di mercoledì 9 maggio fino alle 23 di domenica 13 maggio con divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli (eccetto mezzi dell'organizzazione): l'accesso all'area è consentito esclusivamente a piedi. Unica eccezione: l'accesso con veicoli, per comprovate necessità, è consentito solo dalle ore 5 alle ore 8 , dal 10 al 12 maggio, agli autorizzati (compresi i veicoli dei residenti che esibiscono l'apposito permesso Adunata Zona Rossa).

Ad ogni nucleo familiare residente viene rilasciato un permesso Adunata Zona Rossa e 1 ticket per parcheggio in struttura (solo per chi è in possesso di un permesso Ztl di sosta su suolo pubblico o privato o residente nelle vie di Zona Rossa non incluse in Ztl sopra elencate). Il rilascio e l'esposizione sul cruscotto di tale permesso consente di sostare con 1 veicolo nel parcheggio di struttura assegnato, accedere alla Zona Rossa solo per brevi operazioni di carico e scarico dalle 5 alle 8, eccetto domenica 13 maggio ; e infine transitare e sostare per sole operazioni di carico scarico negli apposti spazi anche in Zona Arancio dalle 5 alle 17, eccetto domenica 13 maggi o.

Gli accessi saranno consentiti solo nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato e solamente negli spazi non soggetti a divieto o a limitazioni della circolazione (non è possibile transitare nelle Zone Rossa, Arancio e Blu nella giornata di domenica 13 maggio).

Residenti Zona Arancio. La chiusura è a partire dalle ore 12 di venerdì 11 maggio fino alle 23 di domenica 13 maggio. L'accesso è consentito ai possessori di permesso adunata zona arancio (dalle 0 alle 24) e permesso adunata zona rossa (dalle 5 alle 17). Divieto di accesso per tutti gli altri veicoli non autorizzati. Ad ogni nucleo familiare residente viene rilasciato 1 permesso Adunata Zona Arancio. L’esposizione di tale permesso sul veicolo consente di accedere alla Zona Arancio e sostare negli spazi disponibili, eccetto domenica 13 maggio (non soggetti a divieti e o limitazioni).

Residenti Zona Blu. Chiusura a partire dalle ore 20 di sabato 12 maggio fino alle 20 di domenica 13 maggio 2018. Divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli. Questa zona è destinata ad accogliere i partecipanti alla sfilata della domenica e sarà interessata dalla presenza dei vari gruppi delle Sezioni Ana, dalle Fanfare e dalle Rappresentanze (Labari, Vessilli, Gonfaloni istituzionali, ecc). Non verrà distribuito alcun permesso specifico per la Zona Blu.

I residenti in via Monte Baldo, Corso del Lavoro e della Scienza, Largo Prati, via Vittorio Veneto, via Milano, viale Rovereto, via dei Mille, via Malta, via Giovanni a Prato, via Malfatti, via Mariani, via Gentilotti, Corso 3 Novembre (tra via Malfatti e Ponte dei Cavalleggeri), via Perini, via Endrici, via Sighele, via O. Rovereti, via Mattioli, via Bronzetti, via D. Chiesa, via Filzi, via Bezzi, via Giusti (tra via Perini e Largo Prati, via Marsala e via Asilo Pedrotti dovranno spostare i propri veicoli al di fuori della Zona Blu , per consentire la formazione delle varie compagini che sfileranno sul percorso a partire da domenica 13 mattina. Ai residenti della Zona Blu sarà riservato, fino ai limiti della capienza, a partire dalle ore 18 di sabato 12 maggio, l'utilizzo del parcheggio Monte Baldo e degli spazi in via dei Tigli (antistanti il campo da calcio).

Invalidi. In caso di reale necessità, gli invalidi potranno richiedere un permesso consentirà di accedere alla Zona Rossa per brevi operazioni di carico e scarico dalle 5 alle 8 (dietro semplice esposizione del permesso sul veicolo). Per accedere alla Zona Rossa dalle 8 in poi, eccetto domenica 13 maggio, si dovrà fare richiesta agli Agenti di Polizia Locale posti a presidio dei varchi, che valuteranno la domanda e illustreranno la via più breve e accessibile per raggiungere il luogo di destinazione. Per accedere alla Zona Arancio , eccetto domenica 13 maggio, e sostare negli spazi disponibili è sufficiente la semplice esibizione agli operatori che presidiano i varchi di accesso del permesso invalidi europeo, che consente di transitare e sostare in Zona Arancio dalle 0 alle 24. Gli accessi saranno consentiti limitatamente nelle giornate di giovedì-venerdì e sabato e solamente negli spazi non soggetti a divieto o a limitazioni della circolazione (non è possibile transitare nelle Zone Rossa, Arancio e Blu nella giornata di domenica 13 maggio). Verrà rilasciato solo un pass per possessore di permesso invalidi di Zona Rossa.

Calendario e modalità di distribuzione dei permessi. Verrà rilasciato solo un permesso per nucleo familiare . Per ritirare il permesso Adunata Zona Rossa e Zona Arancio è sufficiente che un membro della famiglia residente, munito di documento di identità valido (oppure un soggetto in possesso di apposita delega da parte del capofamiglia e di copia del documento di identità di quest'ultimo) si presenti presso le sedi di seguito indicate nelle date ed orari sotto riportati: al Servizio Attività Sociali in via Bronzetti n. 1 - piano terra; all' Ufficio comunale in via Torre Vanga n. 34 - piano terra (lato verso piazza Dante degli uffici comunali di via Alfieri). In via Torre Vanga, il 12 - 16 – 17- 23 aprile dalle 7.30 alle 18; il 13 – 14 - 21 aprile dalle 8 alle 13. In via Bronzetti 1, il 9 – 10 – 11 – 18 – 19 aprile dalle 7.30 alle 18; il 6 - 7 aprile dalle 8 alle 13. Dopo tali date, per esigenze particolari, ci si potrà rivolgere al Comando di Polizia Locale – Ufficio Varchi Ztl al 2° piano di via Maccani n. 148. Nelle stesse sedi potrà essere richiesto anche il permesso invalidi Zona Rossa. Per ritirarlo è sufficiente che l'interessato (o una persona provvista di delega) presenti un documento di identità valido o il permesso invalidi. Informazioni Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Comando di Polizia Locale –

Informazioni. Adunata Alpini - al numero 0461- 889400, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30; il sabato dalle 7.30 alle 12.30 o consultare la sezione dedicata alla 91^ Adunata Alpini sul sito del Comune di Trento (http://www.comune.trento.it/). Nell'arco delle tre principali giornate dell'Adunata è stimato che affluiscano in città oltre 600.000 persone. Si chiede pertanto anche agli autorizzati di limitare al minimo gli spostamenti con il mezzo privato, utilizzando ove possibile i mezzi pubblici.