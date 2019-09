Trento, lavori urgenti alla passerella pedonale: via Bolzano chiusa da venerdì sera alle 21

TRENTO. Da domani sera, venerdì 20 settembre, via Bolzano sarà chiusa per lavori. Il Comune informa infatti che è necessario un intervento manutentivo urgente sulla passerella pedonale che attraversa la via all'altezza di via della Canova.

Si tratterà di lavori conservativi di maggior entità che prevedono la demolizione meccanica e la idrodemolizione delle parti deteriorate con relativi ripristini per evitare la corrosione dell'armatura.

La chiusura di via Bolzano avverrà in varie fasi temporali e con diverse modalità:

• 20/09/2019 divieto di transito in ambo i sensi di marcia in via Bolzano (all'altezza passerella pedonale "Canova") a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del giorno 21/09/2019;

• 22/09/2019 divieto di transito in direzione sud in via Bolzano (all'altezza passerella pedonale "Canova") a partire dalle ore 20 e fino alle 5 del giorno 23/09/2019;

• 27/09/2019 divieto di transito in direzione sud in via Bolzano (all'altezza passerella pedonale "Canova") a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del giorno 28/09/2019;

• 28/09/2019 divieto di transito in direzione nord in via Bolzano (all'altezza passerella pedonale "Canova") a partire dalle ore 20 e fino alle 7 del giorno 29/09/2019;

• 29/09/2019 divieto di transito in direzione nord in via Bolzano (all'altezza passerella pedonale "Canova") a partire dalle ore 19 e fino alle 5 del giorno 30/09/2019.

Durante lo svolgimento dei lavori con chiusura in ambo i sensi di marcia di via Bolzano e durante i lavori programmati sulla corsia direzione nord della stessa via saranno chiuse anche le uscite 9/b (direzione Gardolo) e 9 (direzione Gardolo) della Tangenziale.

Per contenere i disagi della viabilità i lavori sono stati programmati in orario notturno: saranno inoltre attivate alcune deviazioni, in particolare per il traffico "pesante", per evitare congestionamenti in prossimità della zona di intervento.