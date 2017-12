Torre 11 pronta al "decollo"

TRENTO. Madonna Bianca, residenti pronti ad investire nel progetto green che disegnerà un vestito su misura per la Torre 11, in prima battuta. Toccherà poi ad altri abitanti decidere, nelle apposite assemblee, se dare il proprio assenso come fatto dai vicini. Se così fosse, gli interventi riguarderanno anche la Torre 9 e la 10, gli altri edifici coinvolti dal progetto Stardust. Gli edifici delle Torri di Madonna Bianca diventeranno performanti, sostenibili e confortevoli.

L’intervento. Verrà realizzata una facciata ventilata isolante per l’intero edificio, grazie ai pannelli fotovoltaici integrati. Rinnovato il sistema di riscaldamento, con l’installazione di pompe di calore funzionanti con energia geotermica. Sostituiti i serramenti, prevista la coibentazione della soletta dei balconi, la sostituzione dei radiatori all’interno degli appartamenti. Saranno realizzate alcune logge per i balconi. A questo pacchetto base il proprietario potrà aggiungere delle personalizzazioni.

I costi per i residenti. Quasi un terzo della spesa andrà a carico della Comunità europea, mentre il proprietario sosterrà la quota parte. Per i vari interventi realizzabili nell’ambito del progetto di riqualificazione lo Stato ammette la detrazione fiscale del 65%, in dieci anni, prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la Provincia autonoma di Trento può concedere apposite agevolazioni, intervenendo con la concessione di un contributo a copertura degli interessi di un mutuo, da stipulare con istituti di credito con essa convenzionati, destinato alla copertura della quota massima spettante di detrazione statale.

Il progetto Stardust. E’ una delle iniziative di respiro europeo inserite nel programma comunitario denominato Horizon 2020, che prevede complessivamente un investimento di 18 milioni di Euro in cinque anni e vede Trento come una delle principali città protagoniste, assieme alla finlandese Tampere e alla spagnola Pamplona. Sei milioni di euro per la città di Trento di cui due per la riqualificazione delle torri di Madonna Bianca. Il capoluogo ha vinto il bando Stardust in estate. L’Europa finanzia l’idea a patto però che questa possa essere esportata. L’intervento di riqualificazione delle Torri di Madonna Bianca sarà dunque un esempio da seguire. I progetti dovranno essere portati a compimento entro tre anni.